2025年2月16日（日）から放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキーアイテムの食玩版「SGセンタイリング01」が2025年3月3日（月）に全国のスーパーや量販店のお菓子売り場に登場する。＞＞＞アップでチェック！「SGセンタイリング01」＆3月3日の食玩の画像を見る（画60点）『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』はスーパー戦隊シリーズ第49作目にして、スーパー戦隊50周年記念作品（※放送期間が1年ではない作品や休止期間が