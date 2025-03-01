◇2軍練習試合巨人―ヤクルト（2025年3月1日ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」が1日に開業し、記念試合としてヤクルトとの2軍の練習試合が行われている。記念すべき初安打はオコエが記録した。先発の又木が初回のヤクルトとの攻撃を3者凡退に封じると、裏の攻撃で1番・オコエが初球からフルスイング。奥川の直球を捉えた打球は右前で弾む新球場初安打となった。