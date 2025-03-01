ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」が3月1日に開幕した。初日4Rは1号艇の土井歩夢（21＝福岡）が1周1マークで転覆。その影響を受けて4号艇の屋良龍紀（27＝長崎）は転覆失格、5号艇の山崎義明（58＝埼玉）、6号艇の近藤颯斗（23＝愛知）は沈没失格となった。なお、土井には妨害失格のジャッジが下された。完走したのは1着の片岡秀樹（42＝徳島）と2着の是沢孝弘（39＝滋賀）の2艇だけで、3連単と3連複は不成立