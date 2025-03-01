阪神2軍の新本拠地「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」で1日、開場記念の広島戦が行われ、オープニングセレモニーで演歌歌手の丘みどりが国歌独唱を務めた。今年で球団創立90周年を迎える阪神のチームカラーの黄色の着物姿で大役を果たした丘は「新しい球場の初めての試合で歌わせていただいたのは光栄。心をこめて歌わせていただいた。きれいだし、思ったより広い球場。今年はもちろん優勝を期待しています」と興奮気味。黄色い着