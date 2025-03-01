アメリカのトランプ大統領による根拠なき発言が、世界中で大きな混乱をもたらしています。海外援助を担う政府機関「USAID」をめぐっては騒動も…。SNS上で拡散され、日本にも影響が及んでいます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“トランプ発言”でデマ拡散なぜ？」をテーマに解説します。■海外援助を行う職員が次々と退去小林史・日本テレビ解説委員「トランプ大統領の根拠のない発言が、世界の人道支援にも大きな影を落と