兵庫県の宝塚音楽学校では３月１日、卒業式が行われ、３９人がタカラジェンヌへの第一歩を踏み出しました。黒紋付と緑の袴に身を包み、晴れやかな表情を浮かべる卒業生たち。宝塚音楽学校では１日、３９人が門出を迎えました。卒業する第１１１期生は入学から２年間、バレエや声楽などの厳しいレッスンに励んできました。１日、晴れて宝塚歌劇団の一員となり、タカラジェンヌへの道を歩み出しました。（卒業生代表）「夢に