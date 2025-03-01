【明治安田J1リーグ第4節】2025年3月1日(土)15:00キックオフ川崎フロンターレ(2位/7pt) vs 京都サンガF.C.(17位/2pt)[Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu]◆悪くないスタート、無敗キープへ【川崎フロンターレ】AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)も戦っている川崎Fにとっては、今シーズンすでに6試合目。ミッドウィークにアビスパ福岡戦も戦い、まさに疲労困憊といったところだろう。ただ、長谷部茂利監督が率いるチーム