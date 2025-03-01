◇2軍練習試合巨人―ヤクルト（2025年3月1日ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」が1日に開業し、記念試合としてヤクルトとの2軍の練習試合が行われる。試合に先立ち始球式が行われ、堀内恒夫氏、原辰徳氏、高橋由伸氏の歴代監督が登場。堀内氏が投手、原氏がバッター、高橋氏が捕手を務めた。大きく振りかぶって堀内氏が投じると、白球はノーバウンドで高橋氏のミットへ。ファ