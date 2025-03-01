2025年に結成25周年＆デビュー20周年を迎えたロックバンドUVERworldが、初の台湾公演として台湾・高雄市で3月29日・30日に開催される「Megaport Festival 大港開唱」へ出演することが発表された。UVERworldは3月29日（土）の出演予定となる。また、アニバーサリーイヤーとなる2025年6月14日（土）、15日（日）には東京ドーム公演の開催もアナウンスされている。東京ドーム公演は2010年にデビュー5周年での初公演と、2019年12月に2