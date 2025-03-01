4月1日のエイプリルフールに、企業のSNSアカウントがこぞって“ネタ投稿”を行う光景は、誰しも見たことがあるだろう。ところが、近年は2月22日にもこうした投稿を行う企業が増えており、こちらが“新定番”となりつつある。  【画像】「ニャーニャーニャーヨークバーガーズ」「ニャース製薬」…「猫の日」企業SNS投稿の数々 “猫の日”はエイプリルフールを超える