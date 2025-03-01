韓国で大統領の職務を代行する崔相穆副首相は「三・一独立運動」を記念する式典で演説し、今の厳しい国際情勢のもと、日韓の協力が必ず必要だと訴えました。韓国・ソウルで1日、日本統治下の1919年に起きた「三・一独立運動」を記念する式典が行われ、去年12月に非常戒厳を宣言し職務が停止されている尹大統領に代わり、崔相穆副首相が演説しました。崔相穆 副首相「今年の韓日国交正常化60周年を機に、両国がともに過去の傷