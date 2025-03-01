３月１日の阪神２Ｒ・３歳未勝利（ダート１２００メートル＝１６頭立て）でホウショウマリス（牝３歳、栗東・河内洋厩舎、父ドレフォン）が勝利し、明日２日の出走で定年引退となる河内調教師が今年の４勝目を挙げた。この日、小倉競馬場に臨場している河内調教師は「前回は内枠だったからね。相手は矢作厩舎の馬（アスゴッド）かと思ったけど、４角でこちらが外だったから、あれをかわせば勝てると思っていた」とレースを振り