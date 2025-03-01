宝塚歌劇の舞台人・タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市、中西達也校長）の第１１１期生の卒業式が１日、同校で行われ、２年間で歌劇の基礎を学んだ３９人が巣立った。記念撮影ではそれぞれ、予科生から贈られたスミレ色のブーケを手に、笑みをこぼした。首席で小林一三賞を受賞した光田悠那（みつだ・ゆうな）さん＝愛知県名古屋市＝は式典終了後、「大好きな学びやでの生活がもう終わってしまうと思うと寂し