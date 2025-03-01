◆オープン戦楽天―広島（１日、倉敷マスカット）ともに岡山県出身の小郷裕哉外野手（２８）が「１番・右翼」、太田光捕手（２８）が「９番・捕手」でスタメン出場。ドラフト１位・宗山塁内野手（２２）＝明大＝も「７番・遊撃」で出場する。先発は実戦初登板となる早川隆久投手（２６）。スターティングメンバーは以下の通り１（右）小郷２（二）小深田３（中）辰己４（指）浅村５（一）鈴木大６（三）フランコ７（遊）宗山８