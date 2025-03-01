Photo: 山田ちとら スマホの落下を防止したり、快適性を向上させてたりしてくれるスマホストラップ。命綱があるだけで、安心感が違うんですよね。今回は、3つのおすすめスマホストラップをまとめて紹介します。カワイイ結び目がキモです。800円台で買える Photo: 山田ちとら ダイアモンドノット（玉結び）が特