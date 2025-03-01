３月１日の中山では４人の新人騎手がデビューした。舟山瑠泉（るい）騎手（１８）＝美浦・田中博康厩舎＝は、１Ｒのシウダーエヴィータ（牝３歳、美浦・田中博康厩舎、父アドマイヤマーズ）で２番人気に支持されながら５着に終わった。上里直汰（なおた）騎手（１８）＝美浦・加藤士津八厩舎＝は、１Ｒのマオノギミック（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父ゴールドドリーム）で８着だった。遠藤汰月（たつき）騎手（１９）＝
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