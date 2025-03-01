知人女性の自殺を手助けしたとして、宮城県警仙台南署は２月２８日、仙台市太白区、大学生の女（２０）を自殺ほう助容疑で逮捕した。発表によると、女は２８日、仙台市の建物内で、同市に住む２０歳代の知人女性の自殺を手助けした疑い。「間違いありません」と容疑を認めている。同署によると、女から２８日午後０時半頃、「知人が死ぬのを手伝った」と１１０番があった。女性は、搬送先の市内の病院で死亡が確認された。