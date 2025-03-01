「練習試合、巨人−ヤクルト」（１日、ジャイアンツタウンスタジアム）新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（東京都稲城市）の開業を記念したセレモニーが開催された。テープカット＆バルーンリリースでは、巨人・阿部慎之助１軍監督（４５）、同・桑田真澄２軍監督（５６）、同・駒田徳広３軍監督（６２）にレジェンドＯＢたちも登場した。桑田２軍監督は「素晴らしい球場。僕もマウンドで投げてみたい」と語りスタンド