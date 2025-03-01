2025年2月2日(日)からABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて放送開始となったTVアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』より、第5話「マネージャーさん、ついちゃった！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。第5話「マネージャーさん、ついちゃった！」より本作のモチーフは『アイドル』。テーマは『“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！』。 歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリ