俳優の二宮和也（41）が次期NHK連続テレビ小説「あんぱん」（3月31日スタート、月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）で朝ドラ初出演。注目の役衣装姿が番組公式SNSなどで公開された。「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を生み続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・小松暢さんをモデルに、激動の時