スピードスケートのＷ杯最終戦（２月２８日、オランダ・へーレンフェイン）が開幕し、女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５３秒９９で２位に入り、同種目で４季連続５度目の総合優勝を果たした。２０２２年北京五輪で１０００メートルの金を含む４個のメダルを獲得したが、本命の１５００メートルでは銀メダル。１８年平昌五輪に続く銀メダルを手にするも、金メダルには届かなかった。北京五輪後に