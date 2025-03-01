社会学者の古市憲寿氏が先月２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ワイドナショー」に出演しないことを明かした。フジテレビ系の情報番組「ワイドナショー」は３０日をもって放送終了となる。めざましｍｅｄｉａの公式Ｘで「１１年間の『＃ワイドナショー』に幕３月は１４人の豪華コメンテーターが集結」と告知。コメンテーターとして出演予定の著名人ら１４人の顔写真を投稿し、最後の放送となる３０日にはＭＣの東野幸治を