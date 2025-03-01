国民的アニメ『ドラゴンボール』の最新シリーズ『ドラゴンボールDAIMA』と「シーチキン」がコラボレーション！全28種類のオリジナルデザイン缶が発売されます。このコラボ、「オイル不使用」「食塩不使用」のシーチキンを味わってみてほしいという想いから生まれたそう。「食塩不使用」のシーチキンって一体どんな味なんだろう!? 【かわいすぎアイス】サーティワンから「サン