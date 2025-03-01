1日の阪神2R・3歳未勝利（ダート1200メートル）は、武豊が騎乗したホウショウマリス（牝3＝河内）が制した。4日で引退する河内師と武豊は、武田作十郎元調教師を師匠とする兄弟弟子の間柄。兄弟子の管理馬で直線は早めに先頭に立つと、後続の追い上げを封じ、ゴールの瞬間は小さく拳を握った。小倉競馬場でレースを見届けた河内師は「中1週が続いたけど、馬がよく頑張ってくれた。さすが武豊やな。ゴール前も早めにガッツポ