「オープン戦、ドジャース６−５エンゼルス」（２８日、グレンデール）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が「１番・指名打者」でオープン戦初出場。先発したエンゼルスの菊池雄星投手（３３）と対戦し、いきなり先頭打者本塁打を放った。大谷がみせたいきなりの一発に、左翼ブルペンではチームメートが両手を上げてリアクション。ロバーツ監督は「彼は驚かせることをやめない」と振り返った。注目の初打席で菊池からの一発