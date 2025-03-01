「オープン戦、ドジャース６−５エンゼルス」（２８日、グレンデール）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が「１番・指名打者」でオープン戦初出場。先発したエンゼルスの菊池雄星投手（３３）と対戦し、いきなり先頭打者本塁打を放った。大谷がみせたいきなりの一発に、左翼ブルペンではチームメートが両手を上げてリアクション。同僚のミゲル・ロハスは「もう感動しない」とジョークまじりに語り「彼は世界一の選手。ベーブ