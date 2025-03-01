ホワイトハウスの敷地内で記者団の質問に答えるトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領について「和平を望んでいる人物ではない」との見方を示唆した。一方でロシアのプーチン大統領に関しては、戦争の終結を強く望んでいると主張した。ホワイトハウスを後にする際、トランプ氏は記者団に対するコメントの中でゼレンスキー氏を批判。プーチン氏について否定