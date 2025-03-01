降板後に大谷との対決を振り返る【MLB】ドジャース 6ー5 エンゼルス（日本時間1日・アリゾナ）エンゼルスの菊池雄星投手は28日（日本時間3月1日）、アリゾナ州グレンデールで行われたドジャースとのオープン戦に先発登板。いきなり先頭の大谷翔平投手に被弾し、降板後には「あのレベルになると逃してくれませんから」と語った。花巻東の後輩であるドジャースの大谷と直接対決。第1打席は初回無死、フルカウントから6球目の外角