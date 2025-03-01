¡ÖKAT-TUN¡×¤ÎµµÍüÏÂÌé¡Ê38¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡ÖKAT-TUNµµÍüÏÂÌé¤ÎHANGOUT¡×¡ÊÅÚÍËÁ°10¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µµÍü¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÊì¤ä¡¢±ù¤Ã»Ò¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢µµÍü¤Ï¡ÖÊì¤È¥í¥Õ¥È¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ê±ù¡¢ÌÅ¤â¡Ëº£²ó¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤â¡¢ÆÍÁ³¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê