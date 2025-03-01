大切にとっておいたお楽しみのお菓子やジュースがなくなっていたら、誰でもプンプンしながら犯人探しをするのではないでしょうか？ 今回は筆者の知人が「可愛すぎてつい叱りながら笑ってしまった」と話してくれた、思わぬお菓子泥棒エピソードをご紹介します。 夜の晩餐会が楽しみ 私は5歳と3歳の息子たちを育てるワーママ。 フルタイム勤務で多忙ななか、育児や家事との両立はとても大変。それでも夫と二