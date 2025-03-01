虚偽の領収書を提出し、政務活動費（政活費）の返還を免れたとして、詐欺罪に問われた滋賀県豊郷町の前県議・大野和三郎被告（６９）に対し、地裁は２８日、懲役１年６月、執行猶予５年（求刑・懲役１年６月）の判決を言い渡した。判決によると、大野被告は２０１７〜２２年度の間、調査業務補助員の給与を支払っているように装ったり、県政報告の印刷を発注した会社に金額を水増しした領収書を発行させたりして、虚偽の領収書