長野県上田市で起きた山火事から一夜明け、1日は陸上自衛隊のヘリも出動して懸命な消火活動が続いています。上田市武石上本入で続いている山火事。発生から一夜明け、地上からの消火活動は1日午前6時に再開され、地元の消防団を含めて消防車両57台と220人の態勢で行われています。また陸上自衛隊のヘリ3機と、富山・岐阜・静岡県の消防防災ヘリ3機が空から消火を続けています。近所の人は「一晩中怖かったですよ。火の粉がこっちに