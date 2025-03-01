中国国際航空は、北京/首都〜ウラジオストク線を3月31日に開設する。月・木・土曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は北京/首都発が2時間15分、ウラジオストク発が2時間40分。同路線は現在、海南航空が週3往復を運航している。■ダイヤCA811北京/首都（12：45）〜ウラジオストク（17：00）／月・木・土（3月31日〜）CA812ウラジオストク（18：10）〜北京/首都（18：50）／月・木・土（3月