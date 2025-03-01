おんたけ交通と京王バスは、高速バスの新宿〜木曽福島線を4月1日から減便する。現在は1日最大2往復を運行しているが、同日からは特定日のみに1日1往復を運行する。これに伴い、京王バス運行便は運休となり、おんたけ交通運行便のみとなる。運行ダイヤは、下りがバスタ新宿を午後4時35分に出発し、終点の木曽福島駅前には午後8時50分に到着し、上りが木曽福島駅を午前7時50分に出発し、終点のバスタ新宿には午後0時5分に到着する。