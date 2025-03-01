第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督、５区区間新記録の若林宏樹（４年）が１日、東京・武蔵野市の武蔵野陸上競技場で行われた「レッツ青トレ！ランニング教室」に参加した。別府大分毎日マラソン（２月２日）で日本歴代７位で初マラソン日本最高＆日本学生新（いずれも当時）の２時間６分７秒で２位となった若林が登場すると、参加者の小学生や保護者から大きな歓声が沸き起こ