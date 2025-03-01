２４年夏に「浸潤性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を受けたタレントの梅宮アンナが１日、都内でトークショー「ＢｅＭｅ〜ご自愛市ｓｐｒｉｎｇ〜『私らしく生きる』梅宮アンナさんが語る『がん闘病が教えてくれたこと』」（主婦の友社、毎日新聞社主催）のトークイベントに出席し、自身の闘病生活について語った。梅宮は「去年の５月、お風呂上がりに右胸と左胸のサイズが明らかに違うと思った」とがんに気づいた瞬