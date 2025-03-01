アニメ『ソウルイーター』主人公・マカ＝アルバーン役で知られる声優・小見川千明が、2月28日をもって8年所属した事務所「クロコダイル」を退所したことを3月1日、自身のブログで報告した。今後は業務委託会社を通じて芸能活動を続けて行く。【画像】懐かしい！小見川千明が演じた『ソウルイーター』マカちゃんブログでは「この度、2025年2月28日をもちまして、長年お世話になった(株)クロコダイルを退所するはこびとなりまし