中国・北京、台湾・台北、台湾海峡、南シナ海海上自衛隊の護衛艦「あきづき」が2月上旬、台湾海峡を通過していたことが1日、政府関係者への取材で分かった。海自艦の台湾海峡通過が判明するのは昨年9月以来。日本や台湾周辺で軍事圧力を強める中国をけん制する狙いがある。昨年9月のケースでは、護衛艦「さざなみ」がオーストラリアやニュージーランドの艦艇と共に通過。中国側が抗議していた。防衛省によると、あきづきは2