メッツ戦に先発し、2回途中4失点だったナショナルズ・小笠原＝ポートセントルーシー（共同）【ポートセントルーシー（米フロリダ州）共同】米大リーグは2月28日、各地でオープン戦が行われ、ナショナルズの小笠原はフロリダ州ポートセントルーシーでのメッツ戦に先発して1回2/3を投げ、2ランを浴びるなど4安打4失点（自責点2）で敗戦投手になった。試合は0―7。フィリーズとマイナー契約の青柳はレッドソックス戦の四回から4番