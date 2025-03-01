東海テレビニュースONEでは、シリーズで「SNSな人々」をお伝えします。いまや“社会そのもの”といっていいほど私達をとりまいているSNS。そんな時代を「うまく生きる」ヒントをさまざまな人の声から探ります。「闇バイト」というSNSの罠に落ちてしまった若者たちを取材すると、彼らがSNSに“つながり”を求めてしまった背景が見えてきました。 ■訪れた家で「私服警官に肩を叩かれて…」“3度目の受け子”で