一回飲んで距離が近くなった店長。肩に触れられても悪い気はしなくて「流れが来たから乗っとくか」5年付き合った彼氏と婚約して順風満帆だったはずが…／トラップホール（1）29歳のハル子は安定した地元の企業に勤め、5年付き合った同じ会社の彼氏・健太と婚約。順風満帆な人生のはずでしたが、健太からの「恋に、落ちたんだ」という突然の告白によってハル子の幸せはあっけなく崩壊！ よりにもよって、浮気相手はハル子もよく知る