¡Ö°ÛÃ¼¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³ÑÌîÈ»ÅÍ¤µ¤ó¡Ê29ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£Æñ´Ø»äÎ©¤Î³«À®¡ÊÃæ³Ø¡¦¹â¹»¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡¢¸½Ìò¤ÇÍý·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ëÅìµþÂç³ØÍý²Ê°ìÎà¤ËÆþ³Ø¡£Æ±Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê¤ß¾ðÊóÍý¹©³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÁÏÂ¤¾ðÊó³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ½¤Î»¡£¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë7·î14Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«¤­¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥ÈÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÎÆ°°÷