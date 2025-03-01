テレ東では3月3日(月)よる9時から「薬不⾜はなぜ!? 健康列島ニッポン 日本⼈の健康の未来はどうなる!?」を放送します。 【動画】世界初の発見で糖尿病・肥満症治療の夢の薬に迫る！ 医療の2025年問題・薬不足問題をご存じですか？この番組ではこれらの問題を解決する糸口となる“セルフメディケーション”つまり、『自分の健康は自分で作る！』ために、健康の専門家がわかりやすくスタジオで解説します。あなたにはか