日頃、みなさんはどんな言葉を口にしているでしょうか。何気なく言っている口ぐせで、人生は大きく変わる、と専門家は指摘します（構成：島田ゆかりイラスト：堀川直子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜前編よりつづく＞慎重派のDNAを受け継いだ現代人ここまで、ポジティブな口ぐせのメリットをお伝えしてきましたが、「そんな能天気になれない」と否定的に思った人もいるでしょう。それにも理由があって、人間は慎