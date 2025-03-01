スマホ不適切使用で9カ月（24年5月31日〜25年2月28日）の騎乗停止処分を受けていた水沼元輝（22＝加藤和）が1日、レース騎乗を再開した。小倉5R・障害4歳上オープンでキタノブレイド（牡6＝萱野）の手綱を取り11着。「なかなかレースに参加できなかったけど、少しずつレース勘を取り戻していきたいですし、また頑張っていきたいです」と話した。