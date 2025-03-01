◇2軍春季教育リーグ阪神―広島（2025年3月1日日鉄鋼板SGLスタジアム）阪神2軍は1日、こけら落としの一戦となる教育リーグ・広島戦に臨む。先発は2月の実戦3試合で計7回無失点の門別が先発。以下は阪神のスタメン。1（中）井坪2（D）楠本3（一）小野寺4（9）コンスエグラ5（左）井上6（三）渡辺7（捕）中川8（遊）山田9（二）百崎先発門別