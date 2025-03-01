トランプ大統領は、異例の口論の末に決裂した会談を「うまくいかなかった」と振り返り、原因はゼレンスキー大統領にあると批判しました。【映像】トランプ氏「交渉のカードがないと言え」「私は長期化を望んでおらず、即時の和平を求めている。（ロシアの）プーチン大統領も和平を望んでいる」「ゼレンスキー氏は平和を望むものではなかった。停戦はすぐにでも可能だ」（トランプ大統領）トランプ氏は、ゼレンスキー氏が「戦い