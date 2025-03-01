1日に行われる楽天−広島（倉敷）のオープン戦のスタメンが発表された。先発投手は楽天が早川隆久、広島は佐藤柳之介となっている。両チームのスタメンは以下の通り。◆ 楽天（後攻）1（右）小郷2（二）小深田3（中）辰己4（指）浅村5（一）鈴木大6（三）フランコ7（遊）宗山8（左）中島9（捕）太田P. 早川◆ 広島（先攻）1（中）秋山2（指）菊池3（二）小園4（左）ファビアン5（捕）坂倉6（一）モンテロ7（三）佐々木8（遊