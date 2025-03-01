NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜午後8時）第1話の裸体出演シーンで話題となったセクシー女優の藤かんな（35）が、2月28日配信のAbema「ダマってられない女たち」に出演。セクシー女優としての日常を明かした。番組で藤は、大阪大大学院の理学研究科出身であることをあらためて自己紹介。「AVの前は会社勤めしていた」と、上場企業の化粧品会社で研究職に従事していたことや、幼少からの特技を生かし、副業でバ