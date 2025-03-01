ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤Ï2·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇËå¤ÎÎëÌÚÌ´¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§ÎëÌÚÊ¡¤¬ÌµÃÇÅ¾ºÜ¤ËÅÜ¤ë¡©¡Û¡ÖÌ´¤Á¤ã¤ó¤ä¤Ã¤¿¤Í¡×Ê¡¤µ¤ó¤ÏÌ´¤µ¤ó¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡Öµö²Ä¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ì¸À¡£Ì´¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÊ¡¤µ¤ó¤ÎÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë·»Ëå¤ÎÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥ÈºÜ¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¡ÈÌµÃÇÅ¾ºÜ¡É¤·¤¿·Á¤Î¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã